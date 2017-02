Assassinat de Boutèye Kounta Ndiaye: L'accusé encoure la prison à vie La Chambre criminelle de Dakar a jugé avant-hier, l'affaire de l'assassinat du concessionnaire de véhicules Boutey Kounta Ndiaye et mis son verdict en délibéré le 21 avril prochain. Le ministère public requis la perpétuité contre l'auteur et 10 ans pour son complice.



Auteur présumé des faits Pape Mor Djité a plaidé coupable avant de mettre l'affaire sur le compte d'un accident. En effet, il a reconnu lui avoir administré une barre de fer, mais au motif que la victime aurait sorti auparavant une arme à feu.



"Il a subitement sorti son arme alors qu'il est venu dans mon appartement pour attendre l'arrivée du mécanicien devant diagnostiquer le véhicule", a déclaré l'accusé devant la barre. A la question de savoir pourquoi il l'a attiré dans l'appartement au lieu d'attendre au garage, il sert une réponse défensive: "Je n'ai jamais eu l'intention de lui faire du mal. Il a sorti son arme et je l'ai frappé et sa tête s'est cognée au mur. Et c'est ainsi qu'il est mort sur le coup". Mais le juge lui a rappelé les conclusions du rapport d'autopsie qui parle de "mort suite à une asphyxie mécanique par strangulation". L'accusé répond : "Ce qui est arrivé est un accident, je le jure sur le Saint Coran. C'était la première fois que cela m'arrivait. Je ne suis pas une personne violente."



Pour la famille de victime, le prix du sang vaut 200 millions. Et l'avocat de la partie civile de réclamer un "complément d'enquête" afin de débusquer les commanditaires de cet homicide volontaire".



De son côté le parquet a qualifié les faits de "crime crapuleux", l'accusé ayant tué de sang froid et n'ayant manifesté aucun remords. Tout comme il a, selon le représentant du ministère public, prémédité son acte. Chose pour laquelle, il considère qu'une clémence ne peut lui être accordée. Ce qui l'amène à demander qu'il soit condamné à la perpétuité.



Quant à son complice, Talla Diassé, qui est intervenu postérieurement aux faits, le parquet requiert soit condamné à dix ans de prison pour non dénonciation de crime et 3 ans pour association de malfaiteurs. Suivant le principe de la confusion des peines, il sera condamné à la peine la plus élevée.



Pour rappel, le 9 Mai 2011, Pape Mor Djité et ses complices avaient attiré l’homme d’affaires feu Boutèye Kounta Ndiaye dans un piège, l’avaient kidnappé et ensuite roué de coups de barre de fer avant de l’achever en l’étranglant avec sa propre cravate. Après leur forfait, ils avaient mis le corps de la victime dans un sac de riz avec la complicité de leur chauffeur de taxi spécialement choisi du nom de Maguèye Guèye. Ils ont par la suite caché le corps de leur victime à Thiès sous un pont sur la voie de contournement, à proximité de l’Ecole Polytechnique.



Il aura fallu quatre longues journées d’attente, de recherche et de suspense pour que le corps de feu Boutèye Kounta N'diaye soit finalement découvert dans un état de décomposition avancée.



Avec Walfadjiri

