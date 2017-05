Assassinat de Me Babacar Sèye: 24 ans après, les commanditaires toujours pas connus

Aujourd'hui, cela fait 24 ans jour pour jour que l'ancien vice-président du Conseil constitutionnel, Me Babacar Sèye a été assassiné. C'était le 15 mai 1993. Un triste jour pour la démocratie sénégalaise d'autant plus que ce meurtre crapuleux est intervenu aux lendemains des élections présidentielle et législatives de 1993.



Depuis lors, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Les suspects reconnus coupables ont été condamnés avant d’être graciés par Me Abdoulaye Wade et amnistiés par la loi Ezzan du régime de Me Wade. Les commanditaires de ce meurtre crapuleux ne sont toujours pas connus.



Ndèye Safiétou Nam avec L'As

