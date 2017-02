Assassinat de la vice-présidente du CESE: Le chauffeur de la victime entendu la semaine prochaine

Finalement, c’est la semaine prochaine que sera entendu sur le fond Samba Sow, le présumé assassin de la 5ème vice-Présidente du conseil économique, social et environnemental (CESE), Fatoumata Matar Ndiaye.





Extrait de prison la semaine dernière, plus précisément le jeudi 26 janvier pour être auditionné, l’inculpé, chauffeur de la victime, a été renvoyé. Le juge du 10ème cabinet d’instruction n’a finalement entendu que la partie civile, notamment le fils de la victime.





Selon nos sources, Samba Sow sera entendu d’ici le 15 février prochain pour les chefs d’accusation d’assassinat et de vol avec effraction, escalade et usage d’arme et de violence pour lesquels il est inculpé.



Il lui est reproché d’avoir égorgé la responsable politique de l’Alliance pour la République (APR), Fatoumata Matar Ndiaye, le 19 novembre dernier, à Pikine.



Selon les témoignages, Samba Sow voulait soutirer de l’argent à la dame qui venait de recevoir un financement destiné à des femmes.



Thierno Malick Ndiaye avec Enquête