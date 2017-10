Assemblée Générale de l’ONU : Le Sénégal candidat au Conseil des Droits de l’Homme

Le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur Me Sidiki Kaba se rendra à New-York, le 16 octobre 2017, pour aller défendre devant l’Assemblée Générale de l’ONU, la candidature du Sénégal au Conseil des Droits de l’Homme.



A son retour de la tournée diplomatique au Mali, en Guinée-Bissau, en Gambie, en Guinée-Conakry, au Cap-Vert et en Mauritanie du 09 au 12 octobre 2017, le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, Me Sidiki Kaba ralliera New-York, le 16 octobre 2017, pour aller défendre devant l’Assemblée Générale de l’ONU, la candidature du Sénégal au Conseil des Droits de l’Homme.



Le 19 octobre, il participera au Conseil intergouvernemental entre la France et le Sénégal.



Enfin, Me Sidiki Kaba se rendra le 21 octobre 2017 en Afrique du Sud pour préparer la visite d’Etat que le Président de la République Macky Sall doit y effectuer.