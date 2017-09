Assemblée nationale : Aly Lô et Pape Diop "refusent " la parité aux femmes Aly Lô et Pape Diop sont deux hommes et se suivent comme 7ème et 8ème Vice-Présidents dans le bureau de l'Assemblée nationale de la XIIIème Législature installé jeudi. Ce qui est une flagrante violation de la parité. Les femmes ne vont certainement pas se laisser faire. Puisque l'Assemblée nationale est convoquée le 20 septembre en séance plénière pour la constitution des commissions.

Le bureau de l'Assemblée nationale est installée ce jeudi 14 septembre 2017.



- Président : Moustapha NIASSE -



Vice-Présidents : 1. Moustapha Cissé LÔ ; 2. Awa GUEYE ; 3. Abdou Mbow ; 4. Ndèye Lucie CISSE ; 5. Abdoulaye Makhtar DIOP ; 6 : Aissatou Sow DIAWARA : 7 : Aly LÔ ; 8 : Pape DIOP.



- Secrétaires élus : 1. Samba Demba Ndiaye ; 2. Yetta SOW ; 3. Mouhamed khouraïchi NIASSE ; 4. Ndèye Fatou DIOUF ; 5. Mame Bounama SALL ; 6. Sira Ndiaye Diouf.



- Questeurs : 1. Daouda DIA ; 2. Awa Niang.



- Présidents de Groupes parlementaires ; * Benno Bokk Yaakaar : Aymerou GNINGUE ; * Libéral et démocratique : Me Madické NIANG.



#NB : L'Assemblée nationale est convoquée le 20 septembre en séance plénière pour la constitution des commissions.

