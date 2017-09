Assemblée nationale : Bby s’offre 10 des 11 bureaux de Commissions, l’opposition rue dans les brancards

La coalition Benno Bokk Yakaar sortie vainqueur des législatives du 30 juillet, s’est adjugée l’ensemble des postes du bureau de l’Assemblée nationale. Après les vice-présidents, les secrétaires élus, elle a fait main basse sur les commissions, en en laissant une seule à l’opposition, particulièrement la Coalition Gagnante Wattu Senegaal. Laquelle va gérer la commission culture et communication.



Un «partage » qui n’agrée pas certains députés de l’opposition. Car selon Me Madické Niang, ces élections qui donne à la coalition Benno Bokk Yakaar 125 des 165 siège, ne «reflètent pas la réalité de la situation politique du Sénégal».



«Il faut que la majorité comprenne qu’on a besoin d’entendre partout que l’opposition soit présente. Dans les commissions de 30 membres, nous n’avons que 4 membres, dans les commissions de 20, nous n’avons que 2 membres. Il est important de retrouver dans les bureaux des commissions au minimum dans 3 ou 4 bureaux», martèle le président du groupe parlementaire Liberté et démocratie.



Abondant le même sens, Déthié Fall dit aussi regretter ce mode de partage qui donne à la mouvance présidentielle la part belle. «Ils sont en train de se prévaloir d’une majorité qui ne reflète l’image des Sénégalais. En plus, ils sont train de de faire main basse sur les pouvoirs de l’Assemblée nationale et être, comme ils ont l’habitude de le faire, sous les ordres du président Macky Sall. Il faut qu’ils se rappellent tout temps qu’ils doivent travailler à la satisfaction des différentes préoccupations des sénégalais. Mais ce n’est pas le cas pour le moment. Car sur les 11 commissions permanente, c’est eux que qui gèrent les 10», décrit le député, membre de la coalition Manko Taxawu Senegaal.