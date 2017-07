Assemblée nationale : El Hadji Diouf et Mamadou Lamine Diallo demandent la motion préjudicielle, la majorité dit niet Au cours des débats sur le projet de loi n°22/2017 portant modification de l’article L.78 de la loi n°2017-12 du 18 janvier 2017 portant Code électoral, Me El Hadji Diouf a jugé nécessaire de proposer une motion préjudicielle.



Rédigé par leral.net le Jeudi 6 Juillet 2017 à 14:20



Pour lui, cette proposition mérite bien d’être traitée. Prenant la parole, le député demande à ce qu’on respecte la Cedeao qui exige qu’un Code électoral ne peut être modifié à six mois de l’échéance.



Malheureusement pour Me Diouf, sa motion est rejetée par la majorité des députés. Si elle était acceptée, le Président de l’Assemblée nationale ajournerait les débats et le projet de loi retournerait en commission.



Cette motion étant non retenue, un autre député de l’opposition, Mamadou Lamine Diallo du mouvement «Tekki» demande à son tour une autre. Rejetée, sera-t-elle aussi.



Richard SAMBOU (Actusen.com)

