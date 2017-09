Assemblée nationale- Les 11 Commissions permanentes installées: Leurs missions

Une semaine après l’installation des nouveaux députés suivie de la mise en place du bureau, c’est au tour des commissions d’être mise en place. Ce mercredi, les députés ont adopté à l’unanimité l’ensemble des 11 commissions permanentes de l’Assemblée nationale, chargées d’examiner à fond les affaires avant la présentation à la séance plénière.



1-La commission de l’Economie générale, des Finances, du Plan et de la Coopération économique, chargée du Budget de l’Etat, Monnaie et Crédits, Activités financières intérieures et extérieures, Contrôle financier des entreprises publiques, Domaine de l’Etat, Echanges, Commerce intérieur et extérieur, Consommation, Plan, Coopération économique.



2-La Commission de l’Urbanisme, de l’Habitat, de l’Equipement et des Transports, chargée des travaux publics, Urbanisme, Habitat, Logement, Transport routier, fluvial, maritime et aérien.



3-La Commission du Développement et de l’Aménagement du Territoire, chargée de l’Agriculture, Pêche, Elevage, Hydraulique rurale et urbaine, Assainissement, Eaux et Forêts, Chasse, Environnement, Aménagement du Territoire, Industrie, Artisanat, Tourisme, Mines et Energie.



4-La Commission des Lois, de la Décentralisation, du Travail et des Droits humains qui intervient dans le domaine de la Justice, Administration territoriale, Collectivités locales, Modernisation de l’Etat, Lois, Règlement Intérieur, Décentralisation, Police, Travail, Emploi, Fonction Publique, Retraite, Sécurité sociale.



5-La Commission des Affaires étrangères, de l’Union Africaine et des Sénégalais de l’Extérieur, chargée des Relations internationales, bilatérales et multilatérales, Union africaine, Traités et Accords internationaux, Sénégalais de l’Extérieur, Coopération diplomatique.



6-La Commission de la Défense et de la Sécurité, chargée de la Défense nationale et préservation de l’intégrité territoriale, Coopération militaire internationale, Etablissements militaires et paramilitaires, Personnels civils et militaires des Armées, Sécurité publique, Sûreté, Gendarmerie, Justice militaire.



7-La Commission de l’Education, de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs qui intervient dans le secteur de l’Enseignement de base et promotion des langues nationales, Enseignement moyen, secondaire, général et technique, Formation professionnelle, Enseignement non formel, Enseignement universitaire et recherche, Jeunesse, Sports, Loisirs, Service civique national, Coopération scientifique et technique.



8-La Commission de la Culture et de la Communication, chargée de la Culture, Information, Communication, Télécommunications, Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication, Affaires religieuses, Coopération culturelle.



9-La Commission de la Santé, de la Population, des Affaires sociales et de la Solidarité nationale, chargée de la Santé publique, soins de santé primaires, Infrastructures et Equipements hospitaliers, Santé, Pharmacie, Formation médicale et para médicale, Femme, Enfant, Famille, Action Sociale, Solidarité nationale, Politique de population.



10-La Commission de Comptabilité et de Contrôle, chargée du Budget de l’Assemblée nationale.



11-La Commission des Délégations qui s’occupe de l’évaluation et contrôle de l’exécution des lois votées et du vote des lois entre deux sessions, conformément à l’article 65 de la Constitution.