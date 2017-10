Assemblée nationale : Les onze membres de la commission ad hoc sont connus

La commission des lois qui s’est réunie hier pour la mise en place de la commission ad hoc chargée de la levée de l’immunité parlementaire de Khalifa Sall, a choisi ses onze membres. Il s’agit, pour la majorité parlementaire de Aymerou Gning, de Seydou Diouf, Cheikh Seck, Pape Biram Touré, Ndèye Lucie Cissé, Awa Guèye et Dié Mandiaye Bâ.



Pour l’opposition, les choix se sont portés sur Me Madické Niang, Mamadou Diop Decroix. Les non-inscrits ont désigné Déthié Fall pour les représenter. Une réunion suivie de la conférence des présidents se tiendra ce lundi, pour fixer la plénière et ratifier la commission ad hoc et mettre en place le bureau qui sera composé d’un président, de deux vice-présidents et d’un rapporteur. Après ceci, les auditions seront programmées.



A un moment, Mamadou Diop Decroix avait incité les députés du groupe parlementaire « Liberté et démocratie » et les non-inscrits à bouder la rencontre, en sortant de la salle. Mais, il n’a pas été suivi. Certains qui étaient sortis sont même retournés dans la salle. Madické Niang, Abdoulaye Baldé, Cheikh Bamba Dièye et quelques autres députés de l’opposition n’ont même pas bougé de la salle.



L’autre impair, c’est Ousmane Sonko qui a fait un long exposé avant de quitter la salle. Ce que beaucoup de ses collègues, même ceux avec qui il partage l’opposition, n’ont pas apprécié. Selon Les Echos, le 3e vice-président a pris la parole pour se défouler sur Ousmane Sonko qui était déjà parti.







La rédaction de leral.net