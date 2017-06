Assemblée nationale : Me El Hadji Diouf exhibe sa preuve de la surfacturation du parc automobile !

Rédigé par leral.net le Jeudi 1 Juin 2017 à 19:06

Après ses fracassantes révélations sur «les 30 millions détournés tous les mois pour l’entretien des véhicules de l’Assemblée nationale» qui remonte au 25 mai dernier, le député du peuple est de nouveau monté au front. En effet, Me El Hadji Diouf a lors d’une conférence de presse tenue dans les locaux de l’institution parlementaire, arboré les preuves de la surfacturation constatées sur les vidanges de son véhicules.



Invité par la partie adverse notamment le deuxième questeur de l’Assemblée nationale, Awa Niang à «exhiber ses preuves », le leader du PTP (Parti des travailleurs et du peuple) vient de passer à l’acte en brandissant des factures faites par « Expert-Auto », une société anonyme crée en 2012.



Selon lui, Expert-Auto qui a pris le relais de la société Total Sénégal pratique des tarifications qui sont largement au-dessus des autres sociétés de la place.



En effet, sur la facture du véhicule du député-avocat de marque Toyota, en date 26 mai 2016, il est écrit 128 785 francs Cfa.



De l’avis de l’avocat, toutes les factures dépassent les 120 000 francs Cfa, le sommet c’est 180 000f Cfa. Aucune facture n’est en deçà de 100 000 francs Cfa.



« Ils se sont permis en tant escrocs, de dire à mon chauffeur, à l’occasion d’une séance de vidange, de changer les plaquettes de freins et ils nous ont fait cette facture à payer le 25 mars 2016, de 358 873 francs Cfa, alors que les plaquettes n’atteignent même 100 000 francs Cfa. D’aucuns m’ont dit que c’est entre 40 à 60 000 francs Cfa », a révélé Me El Hadji Diouf.



« Les quatre pneus Goodyear sont changés et facturés à 800 630 francs et ils récupèrent les anciens pour certainement les revendre. Alors que les 4 pneus sont facturés à la CFAO, le concessionnaire des véhicules de l’Assemblée nationale, à 521 400 francs Cfa HTVA ».



Landing DIEDHIOU, Leral





