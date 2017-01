Assemblée nationale: Moustapha Cissé LO déverse sa bile sur l’opposition Dernièrement c’était un houleux échange avec la présidente du Groupe parlementaires des Libéraux et Démocrates, Aïda Mbodj. Le vice-président de l’Assemblée nationale remet ça. Cette fois-ci, il n’a rien laissé au hasard : traque des biens dits mal acquis, fichier électoral, dialogue national,…L’opposition en a eu pour son grade.



Rédigé par leral.net le Lundi 2 Janvier 2017 à 21:02 | | 0 commentaire(s)|

«Nous gouvernons ce pays et nous allons continuer à gouverner ce pays», crache Moustapha Cissé LO qui lance : «Vous pensez que vous allez revenir au pouvoir. Vous n’aurez rien. Vous resterez 20 ans dans l’opposition».



Taxant certains de voleurs, le président du Parlement de la CEDEAO de dire en ces termes: «Ils ont volé de l’argent qu’ils ont gardé».



Pis, selon lui, Macky Sall a été trop gentil d’appeler au dialogue national. Loin d’en avoir fini, Moustapha Cissé d’inviter l’opposition à «arrêter avec le fichier électoral» entre autres points qu’il a évoqués.



«Lorsqu’il était Premier ministre, vous insultiez Abdou Mbaye et voilà qu’aujourd’hui, vous êtes avec lui, arrêtez…», crie Moustapha Cissé LO.



«On a baissé le prix de l’électricité à 10 % et vous, vous n’avez jamais rien baissé », tonnera-t-il par ailleurs.



Les représentants du Peuple ont adopté aujourd’hui deux (2) projets de loi, l’un relatif au Code électoral et l’autre faisant état de 165 députés en lieu et place des 150 avec 15 sièges octroyés à la diaspora.



pressafrik.com



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook