Assemblée nationale: Moustapha Diakhaté et Oumar Sarr s’invectivent…

Rédigé par leral.net le Vendredi 7 Juillet 2017 à 18:36 | | 0 commentaire(s)|

L’assemblée nationale a été le théâtre d’échanges d’invectives entre les députés de la majorité et ceux de l’opposition, lors de la plénière sur la modification de l’article L78 du code électoral. En effet, lors de sa prise de parole, le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar Moustapha Diakhaté s’en est attaqué à Oumar Sarr et Mamadou Diop Decroix.



« Monsieur le président, Oumar Sarr est en conflit permanent avec la vérité. Il ne veut pas dire la vérité (…) Vous avez avoué avoir convoyé des jeunes pour qu’ils sabotent la séance ; vous êtes un indigne élu de la Nation », lance-t-il à l’endroit du n°2 du Pds.



« Le peuple du 23 juin n’est celui du 6 juillet. Vous ne pouvez pas manipuler le peuple », a-t-il poursuivi. A Mamadou Diop Decroix, Moustapha Diakhaté lui fait savoir, qu’il n’existe que par les médias. « Vous ne pouvez même pas mobiliser trois personnes à Keur Yaba (village natal de Diop Decroix). Vous nous fatiguez », dit-t-il.



Avant qu’il ne termine, Oumar Sarr lui a apporté la réplique: « Tu mens, tu ne dis pas la vérité ».

