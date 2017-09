Assemblée nationale : Toussaint Manga décline sa feuille de route Dr Toussaint Manga va siéger à l’Assemblée nationale. Le chef de file des jeunesses libérales va remplacer Me Abdoulaye Wade, patron du Parti démocratique sénégalais qui a dirigé la liste de la coalition gagnante/Wattu Senegaal lors des dernières élections législatives du 30 juillet 2017.

« C’est un grand sacerdoce pour moi de représenter le peuple sénégalais à l’Assemblée nationale. Il est d’autant plus lourd que je remplace un homme qui a toujours donné de sa vie pour les Sénégalais, en l’occurrence Me Abdoulaye Wade », a-t-il loué. Il promet de le prendre en exemple dans le travail qu’il accomplira au niveau de l’hémicycle de l’Assemblée nationale.

Et pour le secrétaire général de l’Union des jeunesses travaillistes et libérale, la mission est très claire. « En tant que jeunes députés, nous n’avons pas le droit de faillir à cette mission que le peuple nous a confiée. Nous serons au service exclusif du peuple sénégalais ; nous le défendrons également sans compter », a-t-promis lundi sur Rfm. « Cela facile pour moi parce que je milite dans un parti et je suis engagé dans une coalition qui a toujours mis en avant les intérêts du peuple », se réjouit-il.

