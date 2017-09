Assemblée sur Caritas à Dakar : Mgr Bassène fait appel à la "Teranga" sénégalaise Dans une lettre d’information qu’il a adressée aux fidèles catholiques du Sénégal et au grand public pour leur annoncer la 2e Assemblée des Evêques d’Afrique sur Caritas qui se tiendra, à Dakar, du 17 au 21 septembre 2017, Mgr Jean Pierre Bassène, Evêque du diocèse de Kolda et Président de Caritas Sénégal, les invite à y prendre part par un accueil digne de la "Téranga" sénégalaise et par la prière pour la réussite des travaux.

Dans ladite lettre datée du 28 août, l’Evêque Président de Caritas Sénégal invite, d’abord, les Sénégalais à réserver aux hauts dignitaires catholiques dont une centaine de Cardinaux, Archevêques et Evêques, attendus à Dakar, « un accueil bien chaleureux et fraternel, digne de notre traditionnelle et légendaire « teranga sénégalaise » et africaine ».



Mgr Jean Pierre Bassène a, enfin, appelé les fidèles catholiques « à prendre massivement part », à la Messe de clôture de cette Assemblée des Evêques d’Afrique sur Caritas, le mercredi 20 septembre, en la Cathédrale Notre Dame des Victoires de Dakar, à 18h30.

Les travaux de cette rencontre porteront sur le thème : « Organiser le service de la charité en Afrique : le Rôle des évêques ».



