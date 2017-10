Assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale : l'entrepreneuriat féminin à l’honneur

Les Assemblées annuelles des Conseils des gouverneurs du Fonds monétaire international (FMI) et du Groupe de la Banque mondiale se tiennent présentement à Washington du 9 au 15 octobre 2017.



Cette année, le Sénégal est à l’honneur avec l’invitation de la directrice générale de la SEDIMA, madame Anta Babacar NGOM, qui devra intervenir à la tribune, ce samedi 14 octobre 2017, dans un débat consacré à la promotion de la croissance des entreprises féminines.



Les assemblées annuelles de la Banque Mondiale et du FMI sont l’occasion de réunir des acteurs d’horizons divers, dirigeants du secteur public, du secteur privé, représentants d’organisations de la société civile, experts issus des milieux universitaires…autour des grands dossiers mondiaux comme la conjoncture économique mondiale, la lutte contre la pauvreté, le développement économique, l’efficacité de l’aide, etc.



Cet événement donne également lieu à toute une série de manifestations comme des séminaires, des zooms régionaux et des conférences de presse autour de sujets liés à l’économie mondiale, au développement international et au système financier mondial. Cette année, de nombreux thèmes portant sur les perspectives de l’économie mondiale sont abordés, sous forme de débats, de conférences ou de forums.



• Dans le programme de ce samedi matin, le Sénégal sera mis en lumière avec l’intervention de madame Anta Babacar NGOM, directrice générale de la SEDIMA dans le débat intitulé « PROMOUVOIR LA CROISSANCE DES ENTREPRISES FÉMININES ». Elle partagera son auditoire avec d’éminentes personnalités comme Ivanka TRUMP, Conseillère principale du président des États-Unis, Son Excellence Reem Bint Ebrahim AL HASHIMY, ministre d’état émirati, chargée de la coopération internationale et directrice générale du Comité de candidature de l'Exposition universelle de Dubaï 2020, Michelle FLEURY, correspondante de la BBC à Washington, en charge de l’actualité économique, entre autres intervenants.



Ce débat s’inscrit dans le cadre du lancement, il y a quelques mois, de l’Initiative de financement en faveur des femmes entrepreneurs (We-Fi), un dispositif conçu pour soutenir l’entrepreneuriat féminin dans les pays en développement. Alors que les femmes entrepreneures jouent un rôle crucial dans le développement économique en contribuant à la croissance et en créant des emplois, elles ont beaucoup de difficultés à obtenir des crédits, accéder à la propriété ou développer leur activité.



Les chefs d’entreprise réunies dans ce panel sont parvenues à surmonter ces obstacles. Elles expliqueront comment et diront ce qu’elles espèrent pour demain. Madame Anta Babacar Ngom, Directeur général de SEDIMA, sacrée plus jeune cheffe d’entreprise 2017 lors du Africa CEAO, portera ainsi haut le flambeau de l’entreprenariat féminin sénégalais, en partageant, à Washington, son expérience de femme leader en Afrique. Le Président du Groupe de la Banque Mondiale Jim Yong Kim prendra aussi part à ce panel.

