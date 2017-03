Assises de Louga- Aliou Ba tué par des membres de sa famille qui s‘en sortent pour vice de procédure

Les faits remontent au 21 octobre 2014, dans la commune de Thiamene, département de Louga.



Le maire de la localité, après avoir été informé d’une bataille rangée ayant opposé des membres d’une même famille qui s’est soldé par la mort d’un homme, a avisé les gendarmes de Coki.



Qui sur les lieux, ont trouvé le corps du jeune Aliou Ba gisant dans une mare de sang et recouvert d’une natte. Les premières informations recueillies leurs ont permis de savoir que la bagarre rangée opposait les deux frères utérins, Aliou et Abou Bâ, à Souley, Samba et Sadibou Bâ.



Tué pourquoi ?

L’enquête révélait que, le même jour dans la matinée, Souley Bâ était intervenu pour séparer ses deux neveux, Aliou et Abou Bâ, qui se battaient. Le premier nommé l’a injurié.

Se sentant humilié, l’oncle, Souley est allé rendre compte à ses autres neveux, Samba et Sadibou Bâ. Ainsi, quelques heures plus tard, ces deux frères ont rencontré leur cousin Aliou Bâ à bord de sa charrette sur le chemin des champs.



Apres quelques échanges de propos aigres-doux, il ‘en est suivi une bagarre.

Abou Bâ armé d’un coupe-coupe, est venu au secours de son frère. Assistant de loin à cette scène où son grand frère et en train d’être battu par le trio. Au cours de la bagarre, Aliou Bâ, sauvagement atteint, succombera à ses blessures.



Tandis que son petit frère, Abou Bâ et ses deux cousins, Samba et Sadibou Bâ, grièvement blessés, ont été acheminé à l’hôpital régional de Louga. Ils ont été placés sous mandat de dépôt une semaine après les faits. Les présumés meurtriers, poursuivis pour coups et blessures volontaires non encore déterminés ont été entendus par le magistrat-instructeur. Ils ont maintenu l’essentiel de leurs déclarations faites, à l’enquête préliminaire.

Leur oncle, Souley, lui, a nié sa participation à la bagarre.



Libres pour vice de procédure

Les trois accusés, Souley, Samba et Sadibou Bâ, inculpés de meurtre, ont été attraits devant la chambre criminelle du tribunal de grande instance de Louga. Mais, ils ne répondront pas des faits criminels qui leur sont reprochés. Car leurs conseils ont soulevé des exceptions préjudicielles pour solliciter l’annulation du premier procès-verbal de comparution. Soulignant que les « accusés ont fait face au juge d’instruction sans la présence d’un avocat".



Après une suspension d’audience de 30 mn, le président du tribunal a rendu son verdict. Le tribunal a annulé le PV de la première comparution et toute la procédure subséquente. Ainsi, les accusés, Souley, Samba et Sadibou Bâ sont désormais libres.



L’observateur