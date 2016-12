Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Assistance d’enfants malades : Pogba, Zlatan et les stars de MU ont du cœur Rédigé par leral.net le Vendredi 23 Décembre 2016 à 16:50 | | 0 commentaire(s)|

Les joueurs de Manchester United ont redonné le sourire à des enfants malades dans les hôpitaux de la ville du nord de l’Angleterre.



Contrairement aux autres grands championnats européens, la Premier League ne fait pas relâche pendant les fêtes. Et alors que de nombreuses stars du football profitent déjà de leurs vacances, on prépare le Boxing Day de l’autre côté de la Manche, avec huit matches de la 18e journée programmés lundi prochain.



Mais on n’en oublie pas pour autant les actions caritatives. A l’image d’autres formations anglaises, comme Chelsea ou Tottenham, Manchester United a ainsi envoyé ses joueurs en visite dans plusieurs hôpitaux de la ville, à la rencontre d’enfants malades.



"Aujourd’hui, on essaie juste de redonner le sourire aux enfants et de les rendre heureux, car c’est dur pour eux. On a la chance d’être en bonne santé, donc c’est forcément particulier de pouvoir les faire sourire un peu", a déclaré Paul Pogba sur le site de MU.



Notamment accompagné par Zlatan Ibrahimovic, mais aussi de son compatriote Anthony Martial ou encore Daley Blind, Marouane Fellaini et Marcos Rojo, le milieu de terrain français s’est rendu au Royal Manchester Children's Hospital, pour le plus grand plaisir des enfants présents.



Source: football.fr





