Association de malfaiteurs, faux et usage de faux, extorsion de fond: Cheikh Gadiaga et son acolyte risque 2 ans ferme

Cheikh Gadiaga proche du milliardaire Cheikh Amar, s'est encore présenté hier devant la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar. Cette fois en compagnie d'un certain Aliou Thiam, lui aussi repris de justice. Les deux prévenus étaient poursuivis pour association de malfaiteurs, faux et usage de faux et extorsion de fonds au préjudice de Cheikh Amar. Cheikh Gadiaga dit être une victime. A l'en croire, Aliou Thiam lui aurait présenté un document afin de pouvoir rencontrer Cheikh Amar. Aliou Thiam aurait profité de l'audience pour demander 10 millions de FCfa à Cheikh Amar, afin d'étouffer une affaire dans laquelle son fils était impliqué. Des accusations qu'il nie, disant être déplacé pour son projet agricole. Seulement, ils risquent tous les deux une peine de 2 ans de prison ferme. Même si Cheikh Amar a réclamé le franc symbolique. Ils seront fixés sur leur sort le mardi 10 janvier prochain.



Source: L'Observateur

