Association des maires du Sénégal, Aliou Sall sur le départ

Le maire de Guédiawaye, Aliou Sall va quitter la tête de l’Association des maires du Sénégal. Nommé directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignation, le frère du président a décidé de rendre le tablier pour éviter un potentiel conflit d’intérêts, nous apprend le journal L’Observateur.



Car, dans les missions de la Cdc, à la tête de laquelle vient de le nommer son frère de président, il y a l’appui au développement des Collectivités locales. Et, pour ne pas être juge et partie, il a décidé tout bonnement de partir. C’est la deuxième fois qu’Aliou Sall démissionne de la tête d’une institution regroupant des élus. En Mai 2015, il avait décidé de quitter la tête de l’Union des associations d’élus locaux (Uael). À ce moment, il était poursuivi par la clameur, à cause de sa "boulimie".