Association des professionnels de Banque : Bocar Sy prend les commandes Fin de mission pour Alioune Camara. Nommé en 2011 à la tête de l’Association Professionnelle des Banques et Etablissements financiers du Sénégal (APBEF), le Directeur Général de la Banque Régionale des Marchés(BRM), a cédé son fauteuil, à Bocar Sy, Administrateur Directeur général de la Banque de l’Habitat du Sénégal (BHS). Le bureau a été mis en place le 30 juin 2017, pour une durée de deux ans, renouvelable une fois.



Outre le DG de la BHS, le bureau comprend un Premier Vice-président, en la personne de Thierno Seydou Nourou Sy, Directeur Général de la Banque nationale pour le développement économique, d’un Deuxième Vice-président, Malick Ndiaye, Directeur Général de la Caisse nationale de crédit agricole du Sénégal.



Quant aux membres, on peut citer : Alioune Camara, Administrateur Directeur Général de la BRM; Mamadou Igor Diarra, Administrateur Directeur Général de la BOA Sénégal; Mounir Oudhiri, Administrateur Directeur Général de la CBAO; Georges WEGA, Administrateur Directeur Général de la SBGS; Souleymane Soumaré, Directeur Général de l'Association Professionnelle des Banques et Etablissements Financiers du Sénégal ( APBEFS).



L’APBEFS a été créée en 1965 conformément à la loi n° 90.06 du 26/06/1990, portant règlementation bancaire, revue le 28/07/2008 sous la loi 2008-26 en son article 55. Elle est régie par les dispositions de la loi n° 68-08 du 28/03/1968 relatives aux associations. Les membres sont les banques et établissements financiers établis en République du Sénégal et inscrits sur les listes des banques et établissements financiers tenues par la Commission Bancaire de l’UMOA.



De 15 en 1999, les membres de l’APBEFS sont passés au nombre de 23 en 2014, dont 21 banques et 2 établissements financiers. Il existe une APBEF dans chacun des 8 pays membres de l’UEMOA, avec un chapeau qui est la Fédération des APBEF intitulée la FAPBEF, dont le siège est à Cotonou, au Bénin.





