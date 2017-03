Assumez vos choix 1ers

Les législatives approchent à pas de géants et aiguisent les appétits les plus fous, ceux et celles qui étaient de l’autre côté se manifestent soit bruyamment, soit souterrainement, qui pour conserver un poste de député, qui pour faire un clin d’œil appuyé au chef de l’Etat. Un spectacle insoutenable et opportuniste.



Des députées qui étaient dans l’opposition créent des mouvements de soutien avec pour unique ambition de se maintenir à l’assemblée nationale, en ravalant leurs vomissures d’antan. Elles s’agitent, organisent des meetings, se démultiplient et attaquent ceux qui étaient avec le Président Macky Sall, quand l’inévidence ne fut pas évident.



D’autres se font un plaisir certain de dénigrer ceux avec qui ils étaient dans l’opposition pour espérer intégrer les prairies marrons beige et conserver leur poste de députées.



D’autres femmes, élues sur la liste de Benno Bok Yakaar n’ont jamais participé à aucune activité initiée par la coalition majoritaire et qui aujourdhui, à quelques jours des élections, accentuent un activisme débordant pour s’accrocher à leurs postes.



Nous disons non Monsieur le Président !



Vous avez été depuis le début avec des hommes et des femmes qui ont toujours cru en vous, des femmes et des hommes engagés qui ont donné de leur temps et de leur énergie pour vous mener à la compétition et vous portez démocratiquement au pouvoir.



Si le régime actuel bénéficie aujourd’hui d’une stabilité enviée, c’est grâce à des femmes, des jeunes, adultes et sages qui ont été des sentinelles aguerries.

Certes nous avons relevé un défi ensemble et réussi un challenge dans la cohésion et la plus grande unité. Toutefois nous restons et demeurons vigilants et responsables de nos actes.



Nous n’avons pas contribué au maintien et à la consolidation de Benno pour remorquer des gens à la recherche effrénée de statuts et de positions sociales.

Benno doit être le réceptacle naturel des femmes et hommes, ambitieux qui veulent soutenir le président de la république dans la voie de l’émergence au profit exclusif du peuple sénégalais.



Mme Adji Diarra Mergane Kanouté

Présidente UDS/A



