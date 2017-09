Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Astou Traoré, MVP Afrobasket 2017 : « Le fait que certains me taxent de vieille me rend plus forte » Rédigé par leral.net le Mercredi 6 Septembre 2017 à 10:05 | | 0 commentaire(s)| Sacrée MVP de l'Afrobasket féminin 2017 à Bamako, Astou Traoré a été triomphalement accueillie mercredi dernier dans son fief à Mbour et à Malicounda par des autorités, parents, fans et sympathisants. Une occasion saisie par Stades pour faire revenir l'ailière des lionnes, meilleure joueuse de l'Afrobasket 2017 et meilleure marqueuse des phases finales, sur son aventure à Bamako et son avenir.

Sur les parquets, on a l’impression que vous êtes la plus jeune alors que vous êtes la plus âgée. C’est quoi votre secret?



Mon secret, c’est le travail. Je suis professionnelle à fond. Au Sénégal, les gens ont tendance à se focaliser sur l’âge des personnes. Comme je ne peux pas répondre à tout le monde, je leur montre que je suis la meilleure sur le terrain et je me donne à fond pour leur répondre.



Outre le travail, avez-vous d’autres secrets ?



J’aime ce que je fais. Je ne triche pas sur le terrain. Et le fait que certains me taxent de vieille me rend plus forte, car cela me motive.





Stades



Accueil Envoyer à un ami Partager