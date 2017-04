Astuce: voici comment avoir des dents blanches en quelques minutes

Chacun aimerait avoir un sourire séduisant, et les dents sont le point focal qu’il faut entretenir pour donner cette belle image aux autres.



C’est la raison pour laquelle nous voulons tous avoir des dents blanches et soignées. La première étape, si vous voulez qu’on remarque vos belles dents, est de maintenir une bonne hygiène bucco-dentaire.



Vous n’avez pas à dépenser de l’argent sur des traitements dentaires coûteux. Pour obtenir le sourire que vous voulez, vous devriez utiliser cette astuce, en utilisant cette méthode simple, efficace et puissante.

Vous aurez besoin d’un certain nombre d’ingrédients que vous pouvez trouver dans votre magasin à savoir du: bicarbonate de soude et du citron.

Assurez-vous que ces deux ingrédients vous soient accessibles, puis suivez ces étapes si vous souhaitez utiliser correctement ce traitement à domicile:



Mettre une cuillère à soupe de bicarbonate de soude dans un bol.

Couper un citron en deux parties

Ensuite, pressez le citron et vous obtenez une cuillère à soupe de jus de citron

Ajouter le jus de citron sur le bicarbonate de soude et mélanger

Prendre une serviette et utilisez la pour retirer le mélange du bol

Appliquer le mélange sur vos dents, en vous assurant de l’appliquer sur chacune d’elles

Attendre deux minutes pour que le mélange puisse mieux fonctionner

Rincez bien la bouche et les dents après pour obtenir le résultat que vous attendiez. Regardez dans le miroir et voyez comment vos dents sont devenues plus blanches. Vous ne devez pas répéter cette procédure trop souvent et abuser de ses avantages, car cela peut créer de l’usure sur votre émail dentaire.

Utilisez notre astuce avec modération afin d’éviter les effets secondaires sur vos dents.



