Astuces infaillibles pour des mains douces naturellement

Lavage des mains, produits et travaux ménagers...les mains sont agressées au quotidien. Vos mains sont sèches et abimées. Voici quelques astuces pour vous aider à retrouver des mains douces et bien hydratées.



- Une astuce assez simple, prenez un peu de miel dans les mains et massez les délicatement pendant une dizaine de minutes. Rincez, séchez et hydratez avec une crème.



- Pour cette astuce, au moins une fois par semaine, mélangez une cuillère à soupe de vinaigre blanc dans un bol d'eau tiède pour y tremper vos mains. Attendre au moins 5 minutes, retirez et séchez-les.



- Au moins deux fois par semaine faites un gommage des mains avec le mélange du jus d'un citron avec une cuillère à soupe de sucre blanc. Pendant 5 minutes frottez-vous délicatement les mains avec. Rincez ensuite à l'eau tiède. Séchez et hydratez vos mains avec votre crème.



En plus de ces astuces, appliquez régulièrement une crème hydratante sur vos mains, faites attentions aux produits, savons...que vous utilisez.



afriquefemme.com