Astuces pour bien appliquer son gloss et le faire tenir

Le gloss fait briller votre sourire de mille et un effets : brillant, pailleté, miroir… Avec nos astuces, vous saurez l'appliquer parfaitement pour mettre en valeur votre bouche et qu'il tienne plus longtemps.



Pour que votre gloss soit parfaitement appliqué et tienne plus longtemps, il faut que vos lèvres soient parfaitement lisses. Pour cela, gommez les régulièrement, avec un peu de sucre fin mélangé dans du miel.



Intensifier la couleur

Sous votre gloss, appliquez un crayon à lèvres de la couleur de votre choix. La brillance s’atténuera au fil de la journée et il faudra renouveler l’application du gloss, mais la couleur du crayon persistera.



Appliquer le gloss avec parcimonie

Appliquez votre gloss au doigt, ou avec l’applicateur intégré, du centre de la bouche vers l’extérieur. Surtout, n’en mettez pas trop. Mieux vaut en remettre une deuxième couche si vous trouvez qu’il n’y en a pas assez.



Pour des lèvres minces

Optez pour les formules enrichies en collagène qui repulpent les lèvres, et trichez en redessinant le contour de vos lèvres au crayon.



Pour des lèvres charnues

Préférez les gloss discrets, et ne les appliquez pas jusqu’aux commissures. Une touche de gloss au centre de votre bouche la mettra mieux en valeur.



Garder votre gloss sur vous



Même avec toutes les précautions, un gloss n’a pas la tenue d’un rouge à lèvres. Pour avoir de jolies lèvres brillantes toute la journée, vous allez devoir le garder à portée de main.



Ce qu’il ne faut pas faire



Briller de partout. Si vous choisissez de mettre du gloss sur vos lèvres, évitez le maquillage brillant sur les yeux. Préférez des ombres à paupières mates pour éviter l’effet « boule à facettes ».



La bouche en cœur

En appliquant votre gloss, entrouvrez légèrement les lèvres et esquissez un tout petit sourire. Ne mettez pas la bouche en cœur sinon le gloss va faire des paquets dans les plis des lèvres.



Dépasser des contours

Soyez bien vigilante à ne pas dépasser du contour de vos lèvres. Un gloss qui déborde, c’est tout sauf glamour.



Estomper votre gloss

Contrairement au rouge à lèvres que l’on peut estomper en pinçant un mouchoir avec ses lèvres, le gloss ne doit pas être retouché après application. Sinon, il va perdre de sa brillance. C’est pour cela qu’il ne faut pas trop en appliquer. Vous êtes désormais experte dans l’art du gloss et savez comment en mettre ni trop, ni trop peu. Il ne reste plus qu’à habiller votre sourire d’une touche de brillance !





fourchette-et-bikini.fr



