Atelier : Pour l’amélioration de la qualité et le renforcement de l’exportation du poulpe La valeur commerciale du poulpe sénégalais sur les marchés européen et japonais, est faible en raison de sa qualité peu appréciée. Une situation que le Sénégal en collaboration avec le japon veut remédier. D’où, le contexte de l’atelier d’échanges sur les expériences de gestion durable de la pêcherie de poulpe, qui s’est tenu, aujourd’hui, en présence du ministre de la pèche et de l’économie maritime et des différents acteurs dudit secteur. Afin de mettre en œuvre des mesures de gestions propres à cette ressource.







Rédigé par leral.net le Jeudi 9 Mars 2017 à 18:12



