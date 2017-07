Atelier de formation sur la bibliothèque numérique, 20 écoles de la région de Tambacounda connectées à l’internet

Le départemental de Tambacounda a abrité ce lundi 10 juillet 2017 un atelier de formation des professeurs et des élèves sur la bibliothèque numérique pendant 8_jours. L’objectif de cet atelier est de former en 8 jours des professeurs et 1200 élèves de la région qui à leur tour feront la démultiplication et qu’à l’issue de la formation chaque participant soit en mesure de faire des téléchargements.



A cet effet une vingtaine d’établissements vont bénéficier de la connexion internet. Cette dernière va permettre aux élèves d’avoir dans leur smartphone ou tablettes les œuvres au programme, autrement dit ils n’auront plus besoin de se rendre dans les bibliothèques pour préparer les exposés. Pour le paiement de la facture, Ousseynou Camara ambassadeur mondial de la jeunesse dit »



En partenariat avec l’UNICEF, nous prenons en charge l’abonnement de ces connexions internet par contre pour le paiement des factures mensuels, il suggère à ce que les comités de gestion des différentes établissements prévoient un budget pour cet aspect. L’inspecteur Diallo, content de l’initiative revient à son tour sur l’importance capitale de l’Internet surtout en milieu scolaire » il est temps que les élèves de l’Académie de Tamba bénéficient d’énormes possibilités qu’offre l’Internet. Il permettra aux élèves de télécharger, faire des recherches pour améliorer les enseignements apprentissages et avec la bibliothèque numérique on est en droit d’attendre de nos élèves des résultats beaucoup plus satisfaisants.



source: Senepress