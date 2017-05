Atelier de synthèse et de dynamisation: Quarante-six cadres du « top management » du Ministère de l’Economie coachés

L'atelier de synthèse et de dynamisation organisé par le ministre délégué auprès du ministre de l’Economie des Finances et du Plan a permis le coaching collectif et individuel de quarante-six cadres du « top management » de ce département ministériel par le cabinet Média Consulting Group.



Après son lancement le mardi 22 novembre 2016 à Dakar, la première phase de «Coaching des cadres dirigeants du Ministère du budget et du plan» a officiellement clôturé ce mardi 09 mai 2017 en présence du ministre Birima Mangara.



A l’issue de cet atelier de synthèse et de dynamisation, « quarante-six cadres du « top management » du Ministère ont suivi ce programme qui constitue une première expérience au sein de l’Administration sénégalaise », a déclaré le ministre Birima Mangara.



Ces cadres ont été formé « sur une période de 06 (six) mois par le cabinet Média Consulting Group, qui a mobilisé une équipe de 05 (cinq) coachs professionnels très expérimentés pour conduire les 05 (cinq) sessions de coaching collectif et individuel », a-t-il-dit.



Selon le ministre, ce programme dont l’objectif est de « fournir le maximum d’éléments dans la conduite du changement pour réaliser l’ambition déclarée du Ministère, et de créer une dynamique durable permettant de renforcer les compétences et l’énergie des principaux collaborateurs », auront comme résultats d’ : « Outiller le top management à conduire le changement, à mieux assurer sa fonction de pilotage et à une meilleure maîtrise de la dynamique de groupe ».



