Atelier-randonnée sur la gestion des déchets Dans le cadre de ses rendez-vous trimestriels de sensibilisation sur les enjeux environnementaux et de développement durable, l'Observatoire des Valeurs Sociétales et Éthiques des organisations (OVSEO) organise, le samedi 15 avril au Parc Hann Maristes, un atelier-randonnée sur les enjeux de la gestion des déchets solides et liquides au Sénégal.

Rédigé par leral.net le Lundi 27 Mars 2017

Différentes organisations, entreprises, collectivités locales, et universitaires prendront part à cet atelier de présentation et de démonstration des solutions concrètes de traitement des déchets solides et liquides.



L'atelier randonnée se fera sous forme d'une marche combinée au ramassage d'ordures dans le pourtour du parc. Les différents porteurs de solutions, entreprises spécialisées et collectivités locales présenteront leurs approches de la gestion des déchets tout au long de la marche.



La journée de sensibilisation se déplacera par la suite dans le cadre du Restaurant « Le Pélican » pour un déjeuner bio et sera clôturée officiellement à 15 heures GMT.

La problématique des déchets reste un axe primordial du développement durable. Les acteurs (organismes internationaux, État, collectivités locales, entreprises, associations, écoles) sont invités à venir nombreux participer à cet atelier d'échange participatif organisé par l'OVSEO et ses partenaires.



L’Observatoire des Valeurs Sociétales et Ethiques des Organisations (OVSEO) est une association à but non lucratif, créée en 2016 par des acteurs du développement, des universitaires, diverses entreprises et organisations privées pour la promotion des solutions de développement durable dans les sphères politiques, économiques et sociales.

Source:ovseo.org

