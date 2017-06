Athènes va recevoir un versement d'argent frais

Les Grecs n'obtiendront pas, dans l'immédiat, les mesures d'allègement de leur dette colossale (179% du PIB) qu'ils réclament depuis des mois, mais la zone euro leur a apporté «des précisions» sur ce qui pourrait leur être accordé plus tard. «Je suis heureux d'annoncer que nous avons conclu un accord sur tous les éléments», s'est félicité Jeroen Dijsselbloem, le président de l'Eurogroupe, qui réunit les ministres des Finances de la zone euro, à l'issue d'une réunion au Luxembourg en présence de la directrice générale du FMI, Christine Lagarde.



L'accord conclu jeudi soir, qui ne faisait guère de doute, étant donné l'optimisme unanime affiché avant la réunion, constitue un véritable soulagement pour la zone euro. Il permet de relancer enfin le troisième plan d'aide au pays de 86 milliards d'euros, signé en juillet 2015, qui patinait depuis des mois, à cause de divergences entre des membres de la zone euro --essentiellement l'Allemagne-- et le FMI.



Le nouveau déboursement accordé à la Grèce, qui s'élève à 8,5 milliards d'euros, lui permettra ainsi de rembourser in extremis plus de 7 milliards d'euros de créances dues en juillet, repoussant le risque d'une crise estivale.



L'essentiel/AFP