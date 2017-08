Athlétisme : le plus grand rival de Bolt ne participera pas aux championnats du monde. La raison!

Le sprinter canadien Andre de Grasse va manquer les championnats du monde d’athlétisme suite à une déchirure ischio-jambières. L’athlète de 22 ans était considéré comme l’un des principaux challengers d’Usain Bolt pour le titre de 100 m à Londres.

De Grasse a remporté la médaille d’argent au 200 m, le bronze au 100 m et un autre bronze au 4×100 m de relais aux jeux olympiques de Rio 2016.



"Les blessures font partie du sport, mais celui-ci est particulièrement regrettable, a déclaré Grasse. J’ai attendu cette compétition depuis le début de l’année. Remporter le 100 m était ma priorité. J’avais hâte de rivaliser contre le meilleur athlète du monde. Ne pas avoir cette opportunité est inimaginable pour moi, mais c’est la réalité à laquelle je suis confronté."

Son manager, Paul Doyle, a ajouté : "Nous avons essayé de faire tout notre possible pour le préparer, mais il ne sera pas prêt pour la compétition. D’autres résultats d’imageries par résonances magnétiques (IRM) ont montré aujourd’hui qu’il faudra encore quatre à six semaines avant qu’il ne soit complètement rétabli. Donc, malheureusement, il ne participera pas aux championnats du monde".



Il est à noter que les championnats du monde d’athlétisme débutent demain et prendront fin le 13 août 2017.





