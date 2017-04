Atlético-Leicester: altercation entre des fans anglais et la police à Madrid... sur fond de Gibraltar Une altercation a eu lieu entre quelques supporters de Leicester et la police espagnole dans le centre de Madrid, ce mercredi, à quelques heures de la rencontre entre le club anglais et l’Atlético, en quart de finale aller de Ligue des champions.

Rédigé par leral.net le Mercredi 12 Avril 2017 à 18:56

Les supporteurs de Leicester ont envahi les rues de Madrid, ce mercredi. A quelques heures du quart de finale aller de leur club, face à l’Atlético au stade Vicente-Calderon, une partie d’entre eux a été impliquée dans des affrontements avec la police.

"Gibraltar est à nous" Encadrés par les forces de l’ordre sur la Plaza Mayor, au centre de la capitale espagnole, ils ont réagi en jetant des projectiles et en lançant des chants à propos de Gibraltar, territoire britannique sujet à débat entre Espagnols et Britanniques depuis le Brexit . "Gibraltar est à nous", peut-on entendre sur quelques vidéos diffusées sur Twitter. Ces fans ont ensuite été dispersés par la police, certains recevant des coups de matraque.



Huit supporters anglais interpellés mardi soir "Il y a probablement quelques personnes qui ont provoqué l’hostilité de la police, a confié un témoin sur place à la BBC . Mais, ensuite, ils ont évacué tous les gens ici." Avant les affrontements d'aujourd'hui, huit fans de Leicester ont été interpellés, mardi soir, par la police espagnole après avoir "causé des troubles", d’après le média britannique.



