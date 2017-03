Atlético Madrid, Godin se méfie de Leicester Diego Godin a réagi au tirage au sort de la Ligue des Champions. Le défenseur ne voit pas Leicester comme un adversaire simple à battre.

Rédigé par leral.net le Vendredi 17 Mars 2017 à 18:22 | | 0 commentaire(s)|

Tenu en échec par le Bayer Leverkusen mercredi, l'Atlético Madrid a tout de même validé son billet pour les quarts de finale. Les Colchoneros connaissent leur adversaire depuis ce vendredi midi. Les hommes de Diego Simeone vont affronter Leicester, le petit poucet de la compétition et l'équipe désirée par l'ensemble des qualifiés. Mais Diego Godin se méfie de ce tirage décrit comme facile sur le papier, et respecte le champion d'Angleterre en titre.

"En quart de finale, tous les adversaires sont difficiles. Nous respectons beaucoup les adversaires, Leicester a démontré ce qu'ils peuvent faire, nous connaissons leurs forces et nous avons vu comment ils ont éliminé le FC Séville. Nous savons le danger qu'ils représentent. Tout le monde est conscient de la difficulté. Nous devons être respectueux, c'est un quart de finale de C1. Il n'y a pas de rival facile. Leicester vient d'éliminer le FC Séville qui est fort en Liga, ce n'est pas une coïncidence. C'est stimulant et c'est une motivation supplémentaire de passer ce tour compliqué", a expliqué Diego Godin, des propos relayés par As.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook