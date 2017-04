Atlético Madrid, Simeone : "Maintenir la troisième place en championnat" Diego Simeone a évoqué le derby contre le Real Madrid en fin de semaine et veut conserver la troisième place en Liga.

Grâce à sa victoire ce week-end, l'Atlético Madrid a profité de la défaite du FC Séville pour rattraper le club de Jorge Sampaoli au classement et le devancer à la différence de but. Après une première partie de saison poussive en Liga, les Colchoneros ont donc pris la troisième place du classement au meilleur moment et entendent bien la garder, la conforter, malgré leur calendrier difficile avec le choc contre le Real Madrid en fin de semaine. Diego Simeone ne souhaite pas se projeter sur le calendrier mais a affiché ses ambitions.

"Nous avons un match important contre le Real Madrid, qui fait une très bonne saison, mais avec un calendrier chargé avec des gros matches, avec un bon jeune et je me regarde au jour le jour. Je ne regarde pasau-delà du match contre le Real Sociedad et des objectifs du club. Nous nous sommes trouvé de façon inattendue en troisième position avec le FC Séville. Le calendrier est complexe, mais nous devons nous maintenir dans cette position", a expliqué Diego Simeone en conférence de presse.

L'entraîneur de l'Atlético Madrid ne va pas prendre de risque avec Kevin Gameiro : "Les médecins ne m'ont pas commenté la situation de Kevin Gameiro. Nous allons à partir d'aujourd'hui comme il se sent pour le match contre la Real Sociedad. Je veux le meilleur de mes joueurs, pas seulement de lui mais de tous mes joueurs. Nous allons faire le meilleur choix possible afin qu'il revienne à 100%. En l'occurrence, il ne s'agit pas d'une finale, je dis ça pour l'exemple du cas Diego Costa".



source:goal



