Attaque à Dortmund, le point sur l'enquête: un suspect "islamiste" arrêté

La police allemande a interpellé un suspect de la mouvance «islamiste», a annoncé mercredi le parquet fédéral allemand. L'enquête en cours s'est concentrée «sur deux suspects appartenant à la mouvance islamiste», dont l'un d'eux «a été interpellé», a déclaré le parquet à la presse, en disant «partir du principe» que l'attaque de mardi avait une motivation «terroriste».



Le parquet fédéral, qui est compétent en matière de terrorisme, a lui, annoncé mercredi matin avoir pris en main l'enquête sans pour autant indiquer quelle piste il privilégiait. «Compte tenu des modalités opératoires, on peut partir du principe qu'il s'agit d'une attaque à caractère terroriste», a déclaré à la presse une représentante du parquet anti-terroriste, Frauke Köhler.



Les enquêteurs ont également fait savoir que les charges explosives, au nombre de trois, «pourraient avoir été dissimulées dans une haie» et ont détonné au passage du véhicule. Mais, pour «des raisons tactiques», la police n’a pas souhaité donné plus de détails. D’après «Bild», les bombes pourraient avoir été fabriquée de façon artisanale, avec des bouts de tuyau. Le quotidien ajoute en outre qu’une voiture immatriculée à l’étranger pourrait être recherchée.



source: parismatch.com