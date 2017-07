Attaque à main armée à Tambacounda: Des commerçants interceptés, ligotés et délestés de plus d’un million de F Cfa

Rédigé par leral.net le Lundi 10 Juillet 2017 à 19:47 | | 0 commentaire(s)|

Vaquer à ses occupations en toute sécurité n’est pas donné à tous les Sénégalais.

Pendant qu’à Saraya, des voyageurs se font braquer, à Maka Coulibatang, ce sont des commerçants qui se rendaient à un marché hebdomadaire, qui ont été agressés et dépouillés de leurs biens.



Cette opération s’est déroulée ce lundi? vers 11 heures. Cinq assaillants, selon des témoins, ont barré la route reliant la commune de Meréto au village Ndougoussine, dans l’arrondissement de Maka Coulibatang, département de Tambacounda. C’est ainsi qu’ils ont intercepté une dizaine de commerçants qui empruntaient cette route pour se rendre au marché hebdomadaire de Meréto.



« Ils étaient armés de deux kalachnikovs et de bâtons. J’ai trouvé trois personnes ligotées et jetées à terre. Moi aussi ils m’ont ligoté, ainsi que d’autres qui nous ont trouvés sur place », raconte Idrissa BALDE au groupe Walf . Il assure qu’il n’y a pas eu de blessés. Seulement, ajoute-t-il, ils ont été dépouillés de tout ce qu’ils avaient comme argent et matériel. Plus d’un million, précise-t-il.



La gendarmerie, alertée, a débarqué après que les assaillants ont pris la poudre d’escampette. Elle a tout de même entendu les victimes et ouvert une enquête.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook