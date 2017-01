Attaque à main armée aux Maristes, une femme se fait tirer dessus et son sac emporté

Aux Maristes, c’est l’insécurité totale qui règne dans ce quartier et les riverains le dénoncent jusqu’à la dernière énergie. Dans l’après-midi de ce vendredi, un fait rarissime s’est passé dans ce quartier jadis connu pour sa tranquillité.



Alors que les habitants commençaient à revenir dans leur domicile après une dure journée de travail « trois gars ont surgi de nulle part conduisant une moto Jakarta», a raconté une source qui a appelé à www.leral.net après avoir assisté à la scène à partir du balcon de sa maison. Ces derniers qui ont trouvé dans la rue, une femme d’origine chinoise qui attendait paisiblement un taxi. Les bandits lui ont tiré dessus et ont emporté son sac à main.



Les riverains qui ont été ameutés par le bruit ont appelé la gendarmerie et la dame blessée a été par la suite transportée dans une ambulance.

Notre source nous signale aussi qu’il y a quelques jours, des agresseurs ont été arrêtés dans le même quartier. Pis, poursuit notre interlocutric,e « le T Max (scooter), de mon mari a été volé, juste à peine garé. Nous venons de déménager dans ce quartier mais la sécurité laisse à désirer et cela me fait vraiment peur ».



En effet, depuis quelques temps aux Maristes, des actes de ce genre se font et en plein jour.



Khary DIENE, Leral.net









