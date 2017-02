Attaque à main armée: une station-service pillée d’un million de francs Cfa.

Décidément, le vol à main armée est devenu le nouveau modus operandi des malfaiteurs. En effet, au lendemain du braquage de la Banque de Yeumbeul, une station-service a été cambriolée à Ndoffane, informe la Rfm dans son édition de 12H.



Les braqueurs ont dévalisé le coffre-fort et emporté une somme d’un million de francs Fcfa. Pour commettre leur forfait, informent nos confrères, les malfaiteurs ont fait main basse sur le véhicule de l’ancien maire de Keur Bouka.



Selon Ibrahima Ba, habitant de cette localité, les faits se sont déroulés dans la nuit du mardi à mercredi, aux environs de 4 heures du matin. Et ce n’est pas la première fois que pareil scénario se produit.



De ces déclarations, on retient que les populations de Ndoffane souffrent beaucoup de ces incessants actes de vandalisme. Et de ce fait, elles implorent l’Etat d'éradiquer ce mal qui ne cesse de croître, les exposant à une situation d’insécurité permanente.



Actusen.com