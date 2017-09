Attaque armée sur l’axe Kossanto – Kédougou: une personne atteinte par balles

Deux (2) véhicules de transport en commun ont été ciblés ce mercredi matin, par des assaillants. Un des passagers a été grièvement blessé et une importante somme d’argent emportée. Un assaut qui survient une semaine seulement après celui perpétré à Sinthiou Roudji et qui avait occasionné deux (2) blessés graves. Une des victimes de l’attaque, le premier adjoint au maire de Kossanto, interpelle les autorités.



« C’est ce matin vers 09h30 que nous avons quitté Kossanto pour Kédougou à bord d’un véhicule de transport en commun. A Bembou, on a vu un autre véhicule de transport en commun stationné à gauche. On pensait qu’il était tombé en panne. Arrivé à 30 m, un homme a surgi et a ouvert le feu sur notre véhicule. Un jeune a été atteint par balles. J’ai automatiquement su qu’il s’agissait d’une attaque De ma poche, j’ai sorti les 810.000 F CFA que j’ai mis sous le siège. Au nombre de quatre (4), ils nous ont contraints à sortir du véhicule et à nous mettre à terre. Il y avait de l’argent dans mon sac parce que j’avais 90.000 F CFA dans une enveloppe et 50.000 F CFA qu’on m’avait remis. Ils ont tout emporté. J’ai appelé le Commandant de Brigade qui était injoignable », sert Moussa Cissokho sur Radio Sénégal.



Pressafrik