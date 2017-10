Attaque contre les avocats de l’Etat : Manko Wattu Senegaal répond à Me Wade

Par une déclaration, «la Coalition Manko Wattu Sénégal s'est dite «choquée » par les propos de Maître Abdoulaye Wade qui, dans une lettre ouverte, a appelé les Sénégalais à s’opposer au paiement des honoraires des avocats, commis par l’Etat pour la traque aux biens mal acquis.



Selon son coordonnateur Ousmane Faye, l’ancien Président «essaie de manipuler l'opinion nationale et internationale par des déclarations en lesquelles, lui-même ne croit guère ». D’après lui toujours, si Wade s’agite « c'est parce que c'est un dossier qui concerne son fils, qui le pousse se battre nuit et jour malgré son incapacité liée à son âge ».



Le coordonnateur de Manko Wattu Senegal rappelle que Me Wade «a eu à payer plus que ça à des avocats pour des dossiers moins que rien pendant les 12 ans de son magistère.» Sur ce, il souligne que «si les Sénégalais ne se sont pas mobilisés et n'ont pas manifesté contre les 105 milliards qu'il avait confiés à sa fille pour l'organisation d'un FESMAN (…) ils ne le feraient pas contre des honoraires payer à des avocats qui se sont battus pour faire rentrer des centaines de milliards dans les caisses de l'Etat, amende que son fils doit payer et qu'il payera au peuple avant de conquérir à leurs suffrages ».



M. Faye tient aussi à ce que "l'argent détourné par son fils et sa fille sur le dos du peuple, soit restitué pour construire des hôpitaux et écoles, etc., pour développer le Sénégal »



