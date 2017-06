Attaque de Londres: le dernier message WhatsApp de l’un des terroristes révélé

Le dernier message du terroriste auteur de l’attaque du pont de Londres, Khuram Butt, sur WhatsApp a été révélé.



En effet, c’est le tabloïd anglais The Mirror qui a publié le dernier service WhatsApp utilisé par Butt, mercredi à 18h59, trois jours avant son attaque terroriste avec ses deux autres complices au Borough Market.





Il a écrit un message sur son profil le 10 mai, qui disait ceci:

« ALLAH dit (Coran 94: 6) – A côté de la difficulté, est certes, une facilité! »







Il a changé son image de profil en un message du livre sacré de l’Islam, qui dit: «Parlez justice, parlez amicalement, parlez poliment, parlez équitablement, parlez doucement, parlez gracieusement, ne parlez pas en vain».







Par la suite, Butt a été désigné comme l’un des terroristes du pont du London Bridge par Scotland Yard aux côtés de Rachid Redouane.



Le terroriste Khuram Butt aurait travaillé à la station de métro de Westminster et avait accès aux tunnels sous les Chambres du Parlement, car des révélations sur ses prétendus liens avec les attaques du 7 Juillet 2005 (7/7) apparaissent.



Le tueur a finalement été licencié par le métro de Londres, pas pour ses points de vue extrémistes, mais pour une faible fréquentation des lieux.









Il a également travaillé à la station d’eau du Canada dans les Docklands, selon Mail Online..



The Times rapporte qu’il a travaillé pour un homme accusé d’avoir aidé à former le meneur du bombardement du 7 juillet 2005 et qui a été l’objet d’enquêtes de la part de la police et le MI5.



Selon le document, Butt a travaillé dans une salle de sport musulmane à East London dirigée par Sajeel Shahid, 41 ans, membre du réseau d’Anjem Choudary, qui aurait aidé à mettre en place une formation d’armes au Pakistan pour bombardiers du 7/7.



afrk.mag