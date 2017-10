Attaque devant le palais royal à Djeddah en Arabie saoudite

Deux gardes saoudiens ont été tués par balles et trois ont été blessés samedi matin à Djeddah. Le tireur a été abattu par la garde royale.



Deux gardes saoudiens ont été tués par balles et trois ont été blessés samedi matin quand un homme s'est approché en voiture des portes du palais royal à Djeddah, en Arabie saoudite, et a commencé à tirer, a annoncé le ministère de l'Intérieur dans un communiqué.



Le tireur, un Saoudien âgé de 28 ans, a été abattu par la garde royale.



Avec Reuters