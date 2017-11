Attaque terroriste à Manhattan : Un deuxième suspect arrêté, Trump réclame la peine de mort

Le FBI a annoncé ne plus être à la recherche d'un deuxième homme ouzbèke impliqué dans l'attaque terroriste à Manhattan, car celui-ci a déjà été retrouvé. Un avis de recherche a brièvement été émis dans la soirée de mercredi par le bureau d'investigation américain.



"Nous ne cherchons plus" de second suspect, nous l'avons trouvé", a déclaré William F. Sweeney Jr., pour le bureau new yorkais du FBI. Cette branche a confirmé dans un communiqué que Mukhammadzoir Kadirov avait été localisé mais être toujours à la recherche "d'informations le concernant que le public détiendrait".



La police fédérale américaine avait lancé mercredi, un avis de recherche dans le cadre de l'enquête sur l'attaque qui a endeuillé New York mardi, précisant vouloir interroger un homme de nationalité ouzbèke nommé Mukhammadzoir Kadirov, né en 1984.



Les policiers ont déjà interpellé l'auteur de l'attentat, Sayfullo Saipov, après l'avoir blessé par balle à la sortie de sa camionnette utilisée pour faucher des cyclistes. L'homme, né en Ouzbékistan, a été inculpé pour les faits dont le bilan est de 8 morts, dont une Belge, et 11 blessés, dont trois Belges.



Le président américain Donald Trump qui a réagi sur son compte tweeter, a estimé qu’il méritait la peine de mort.



"Le terroriste de New York était satisfait et a demandé à afficher le drapeau du groupe terroriste Etat islamique dans sa chambre d'hôpital. Il a tué 8 personnes et grièvement blessé 12. IL DEVRAIT ETRE CONDAMNE A MORT!", a commenté dans un message posté sur Twitter mercredi soir (jeudi 05h00 HB), le Président des Etats Unis, Donald Trump.



La peine de mort est autorisée dans 31 des 50 Etats américains, mais ce n'est pas le cas dans l'Etat de New York, où Sayfullo Saipov a été inculpé.







