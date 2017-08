Attaque terroriste au Burkina: Les Présidents Sall et Condé condamnent et expriment leur soutien au Président Kaboré

Rédigé par leral.net le Lundi 14 Août 2017 à 12:46 | | 0 commentaire(s)|

Plusieurs chefs d'État ont réagi suite à l'attaque qualifiée de « terroriste » qui a frappé Ouagadougou, dimanche soir. Le président burkinabè a également reçu le soutien de plusieurs présidents ouest-africains, dont Alpha Condé, le président guinéen, et Macky Sall, le président du Sénégal.

Le président Alpha Condé, président en exercice de l’Union Africaine a exprimé son « sentiment de révolte et d’indignation » suite à cette attaque « terroriste ». « Nous devons renforcer le soutien au Groupe des 5 [G5 Sahel, NDLR] », a-t-il également plaidé, réclamant « des moyens pour se défendre » pour le Burkina Faso, le Mali, le Niger, le Tchad et la Mauritanie.

« De tels actes portent atteinte aux populations et à l’économie des pays », insiste-t-il, en appelant à la solidarité de la communauté internationale dans la lutte antiterroriste. « Ça dépasse tout entendement, parce que c’est la deuxième fois qu’il y a des attaques en ville. C’est vraiment un sentiment de révolte, d’indignation et surtout d’encouragement et de soutien au peuple burkinabé», dit-il sur les onde DE RFI.



Un café-restaurant de Ouagadougou, la capitale burkinabè, a été attaqué par plusieurs hommes armés. L'assaut des forces de l'ordre a pris fin vers 5h (TU), deux assaillants ont été «neutralisés» et le quartier est bouclé selon le ministre de la Communication joint par RFI. Le bilan est de 18 personnes tuées et une vingtaine d'autres blessées. Une attaque qui rappelle celle du café Capuccino, en janvier 2016, cible d'une action meurtrière semblable.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook