Attaque terroriste dans le métro de Saint-Pétersbourg en Russie, le Sénégal condamne Le Sénégal condamne fermement l'attaque "terroriste" et "criminelle" perpétrée dans le métro de Saint-Pétersbourg en Russie ce lundi 3 avril. Une attaque qui selon le ministère russe de la Santé, aura causé 14 morts et de nombreux blessés.

Dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères du Sénégal rendu public, le gouvernement de ce pays présente ses condoléances et exprime sa solidarité agissante dans ces moments difficiles au gouvernement et au peuple russe. Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur "présente ses condoléances et exprime sa solidarité agissante’’ au gouvernement et au peuple russe.



Le texte ajoute que "dans ces moments difficiles", les autorités sénégalaises "réaffirment leur engagement dans la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent". Le gouvernement sénégalais réaffirme dans cette note, son engagement dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violents.



Cet attentat qui n'a pas été revendiqué, intervient alors que l'organisation Etat islamique a appelé à frapper la Russie après son intervention en soutien aux forces de Bachar El Assad en Syrie depuis septembre 2015. Le comité d'enquête russe a annoncé peu après ces attentats, avoir ouvert une enquête pour "acte terroriste", tout en précisant que toutes les pistes seront examinées.



Au total, 14 personnes ont été tuées et de nombreuses autres blessées par une explosion dans le métro de Saint-Pétersbourg. La police suspecte Akbarjon Djalilov, un kamikaze de 22 ans et originaire du Kirghizstan.



