Attaques contre Mouhamadou Makhtar Cissé dans des journaux à deux balles : le MEER de Dagana invite les « mégalomanes de politiciens encagoulés » qui se cachent derrière certains médias, à s'afficher

Rédigé par leral.net le Jeudi 5 Octobre 2017 à 23:22



« A la veille du dernier remaniement ministériel, une rumeur organisée avait fait état de son départ de la Senelec. Aujourd'hui alors, la volonté de ces personnes se manifeste encore, mais toujours à visage caché, jamais découvert.



Hantés par des privilèges et l'ego démesuré des politiciens tapis dans l'ombre, obnubilé par la recherche inique de la promotion politique, intentent impuissament et en vain, à nuire la personne, à dégrader les relations inébranlables entre le chef de l'État et M. Mouhamadou Makhtar Cissé et à réduire à néant ses performances salutaires.



Après qu'ils ont vu leur calcul faussé par la reconduite de M. CISSE à la tête de la Senelec, voilà que le mesquin combat se transforme en attaque médiatique guidée par du journalisme à rebours.



Nous invitons ces mégalomanes de politiciens qui se cachent derrière des médias, à s'afficher.



Une dernière chose, si les 11 communes du département sont conquises par la coalition Benno Bokk Yakaar lors des dernières législatives, c'est grâce à un homme travailleur, rassembleur et compétent, je veux nommer le sieur Mouhamadou Makhtar CISSE qui constitue une référence pour nous jeunesse du département de Dagana et du Sénégal de manière générale.





