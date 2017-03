Attaques contre le Premier ministre: Les jeunes de Benno Bokk Yaakaar savonnent Barthélémy Dias

Thérèse Faye, Mame Bounama Sall et Zator Mbaye ont exprimé leur "indignation" contre les "propos orduriers" de Barthélémy Dias à l'égard du Premier ministre, Mahammed Boun Abdallah Dionne.



"Faire de la politique n'est pas de verser dans l'indiscipline, ou l'insolence notoire envers les institutions du pays. Je suis maire, mais je ne connais pas de fonds de politiques. Je pense que le débat qu'on est en train de nous imposer, est un faux débat", a réagi la coordonnatrice de la Cojer, lors de l'Assemblée générale de la Coordination nationale des jeunesses de Benno Bokk Yaakaar.



Je ne porterai pas de gants, je vais dires les choses telles qu'elles sont, parce qu'on ne peut pas faire allusion à notre camarade Barthélémy Dias qui, depuis quelques semaines est en train de semer la zizanie dans le champ politique sénégalais", ajouté Thérèse Faye Diouf qui se dit "meurtrie" par les propos du maire de Sacré-Cœur/Mermoz. "C'est la première fois de toute l'histoire du Sénégal qu'on dit des insanité à un Premier ministre", a dénoncé Zator Mbaye.



"Nous avons vu un Goebbels de Hitler qui tirait à tout bout de champ, qui s'inscrivait dans une dynamique de diabolisation, de contre-vérités pour faire triompher le mensonge (...) Vous n'avez jamais entendu Macky Sall, Moustapha Niasse, Abdoulaye Bathily ou les leaders de Bby proférer des insanités, c'est le camps de l'opposition. Nous , nous sommes dans l'action et non dans la parole", a dit pour sa part, Bounama Sall, responsable des Jeunesses socialistes.