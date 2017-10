Attaques contre sa personne: Thierno Bocoum évente les « mensonges » de Rewmi et du pouvoir

Thierno Bocoum est en colère. Depuis sa démission de Rewmi, il ne «cesse de subir des attaques » venant de son ancien parti et du camp présidentiel. «Depuis quelque temps vous avez entendu des accusations mensongères sur ma personne. C’est vrai qu’une partie de ces allégations vient des gens de Rewmi, mais j’ai décidé de ne pas en parler. L’autre parti qui est à l’origine de ces accusations mensongères est bien du régime en place, le régime de Macky Sall.



Parce que depuis lors ils font le tour des rédactions pour dire que je suis avec eux, que j’ai négocié des postes avec eux, que même c’est eux qui me financent. Tout est mensonger », fustige l’ancien porte-parole adjoint de Rewmi dans un message vidéo adressé à ses compatriotes. Poursuivant, Thierno Boucoum les invite à la prudence et à se méfier de la manipulation. «Avec notre détermination pour défendre les intérêts de notre pays et notre patriotisme, rien ne peut nous intimide.



Rien ne peut nous faire renoncer à cet idéal (…) S’ils choisissent, eux qui ont été élus, de passer la majeur partie de leur temps à essayer de détruire de digne fils du pays, au lieu de travailler pour sortir les populations de leurs difficultés, c’est parce que le Sénégal n’est pas une préoccupation pour eux », sert-il.



Et de conclure : « Nous totalement libre. Personne dans ce pays n’est capable de nous empêcher de défendre nos idées et principes. Il n’y a pas un seul endroit dans ce pays où nous ne pouvons pas mettre les pieds (...) Le Thierno Bocoum que vous avez connu en tant que député et avec ses principes, sa dignité, son éducation et l’amour de la Nation, de Thierno Boucoum n’a pas changé.»

