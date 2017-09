Attaques de postes de Police: Alassane Ouattara annonce des mandats d’arrêt Internationnaux

Le Président de la République, Alassane Ouattara, a mis en garde, ce dimanche 10 septembre 2017, les déstabilisateurs de la Côte d’Ivoire.



« Nous n’accepterons pas que la tranquillité et la sérénité des Ivoiriens soient à nouveau troublées », a prévenu le Chef de l’Etat, à la cérémonie de clôture du 3è congrès du Rassemblement des républicains (Rdr), au parc des Sports de Treichville à Abidjan.



Concernant ces attaques des postes de police et de gendarmerie, Alassane Ouattara a précisé : « nous avons des preuves concrètes et elles seront transmises dans les pays où résident les commanditaires et des mandats d’arrêt seront émis à leur encontre’’. Il a ensuite expliqué que « c’est terminé avec ceux qui ne reconnaissent pas avoir envoyé des gens au charbon, alors qu’ils sont bel et bien les instigateurs ».



A noter qu’à l’issue du 3è congrès du Rdr, Henriette Dagri Diabaté a été désignée présidente du parti et Kandia Camara, secrétaire général. Alassane Ouattara a, quant à lui, accepté d’être le président d’honneur de ce parti sur proposition de la présidente.







fratmat.info