Attaques outrancières contre Ahmed Khalifa Niasse : Iran Ndao sermonné et recadré par le CNRA

Rédigé par leral.net le Mardi 4 Juillet 2017

Babacar Touré a tranché le différend opposant Iran Ndao et Ahmed Khalifa Niasse. Le président du Conseil national de régulation de l’audiovisuel (Cnra) a tancé le groupe D Média a cessé les invectives contre Ahmed Khalifa Niasse sous peine de sanctions.



Selon l’Assemblée du Conseil de régulation « Iran a pilonné sans retenue Monsieur Ahmed Khalifa Niasse » à travers « des attaques outrancières à son encontre avec un appel à peine voilé aux populations, à s’en prendre à sa personne, l’exposant ainsi à la vindicte populaire et mettant sa vie en péril. De plus des allusions à d’autres confréries, de nature à imputer un potentiel d’intolérance générateur de violence y sont faites ».



Pour les membres du Cnra, « ce sont des propos de nature à porter atteinte à l’ordre public, à la cohésion sociale, à l’unité nationale, à l’honneur et à l’intégrité de la personne humaine ».



L’émission de Iran Ndao incriminée a également été diffusé sur la Sen Tv en plus de la radio. Ce qui est aux yeux de l’organe de régulation, une « violation de l’article 13 du Cahier des charges applicable aux radios privées commerciales qui interdit la programmation et la diffusion d’émissions contraires aux lois et règlements, à l’ordre public, aux bonnes mœurs, à la sécurité publique et au respect de la dignité de la personne humaine ».



Auteur: L’observateur via Seneweb

